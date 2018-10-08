Илья Попов покинул «Нижний Новгород» по обоюдному согласию сторон

20 февраля, в социальной сети Instagram, представители баскетбольного клуба «Нижний Новгород» опубликовали фото с громкоговорящей подписью: «СПАСИБО, ИЛЬЯ!», - а также оставили комментарий к данной фотографии.

«Илья Попов покидает "Нижний Новгород". Наш клуб и 23-летний игрок достигли обоюдного решения по досрочному прекращению контракта. Свою карьеру он продолжит в другой команде. Мы от всей души благодарим Илью за годы, проведенные в составе БК «НН» и вклад, который он внес в наши достижения. Желаем ему больших успехов в новом клубе», - так представители клуба выразили свою грусть из-за расставания с Поповым.

В свою очередь подписчики аккаунта выразили разное мнение по поводу происходящего. Кто-то поинтересовался куда переходит баскетболист, а кто-то поспешил выразить свое почтение: «Как так? Такие слова про "растить свою молодёжь" "будущий кандидат в сборную" и до выхода из контракта в середине сезона. Спасибо тебе за всё. Я был твоим персональным фаном последние 3 года. Никогда не забуду твой постер через Амаре. Буду следить за твоей карьерой».

Не обошлось и без негативных комментариев. Некоторые подписчики посчитали решение Ильи Попова глупым.

Илья Дмитриевич Попов является российским профессиональным баскетболистом, играющим на позиции центрового. В январе 2019 года Попов был включен в резервный список сборной России для участия в играх квалификации Чемпионата мира-2019.

Название команды в которую переходит игрок остается в секрете.