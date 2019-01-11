«Ювентус» остался без Сами Хедиры на месяц

Немецкий футболист Сами Хедира являющийся полузащитником итальянского футбольного клуба «Ювентус», перенес накануне операцию на сердце и не сможет вернуться ближайший месяц в игру.

20 февраля, в своем микро-блоге в Twitter пресс-служба команды сообщила о том, что 31-летний полузащитник успешно перенес операцию и скоро вернется в работу.

Сами Хедира является не только полузащитником клуба «Ювентус», но и национальной сборной Германии. Он стал десятым игроком в истории футбола, которому удалось в одном сезоне выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат мира, после победы национальной сборной Германии на мировом первенстве 2014 года.

Свою футбольную карьеру Сами начинал в профессиональном немецком футбольном клубе из одноименного родного города «Штутгарт». Он играл в клубе до лета 2011 года, на позиции опорного полузащитника и даже некоторое время выполнял обязанности вице-капитана команды. После Хедира перешел в мадридский «Реал» за 12 млн евро, однако футболист часто пропускал игры клуба из-за многочисленных травм и в конечном итоге перешел в «Ювентус».

В текущем сезоне Хедира провел 15 встреч в составе туринцев и отличился двумя голами.