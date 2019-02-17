В пятый раз «Амур» выходит победителем из матча, на этот раз поражение потерпел «Барыс»

Накануне в Хабаровске прошел матч регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ). На этот раз ледовое поле разделили между собой хоккейный клуб «Амур», базирующийся в Хабаровске и казахстанская профессиональная хоккейная команда из города Астаны «Барыс».

Матч завершился счетом 2:0 в пользу местных игроков. Для «Амура» эта победа стала пятой подряд, а «Барыс» потерпел третье поражение.

Не было бы победы, если бы не блестящая игра российского хоккеиста Павла Дедунова, выступающего в роли нападающего под 25 номером. Он осуществил гол (хоккей с шайбой) в вражеские ворота на 14-й минуте поединка. Также отличился чешский хоккеист Михал Йордан - воспитанник хоккейного клуба «Злин», а на данный момент Игрок клуба КХЛ «Амур Хабаровск» и сборной Чехии по хоккею, выступающий в роли защитника и забивший гол на 59 минуте матча.

На данный момент счет «Амура» имеет одинаковое количество баллов с профессиональным хоккейным клубом из Владивостока «Адмиралом» и замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. «Барыс» идет на втором месте с 84 очками.