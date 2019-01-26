Нищенская квартира миллионерши Загитовой очень удивила японских журналистов

Алина Загитова, несмотря на свою популярность и немалые доходы, живет в убогой, нищенской квартире. На данную информацию негодующе отреагировала тренер Татьяна Тарасова. По словам женщины, Загитова в действительности получает хорошие деньги за свои выступления и победы.

Например, за первое место на чемпионате Европы 2018 спортсменка получила 20 тысяч долларов, а вот за "золото" и "серебро" в командном зачете на Олимпиаде в Пхёнчхане Алина Загитова получила 13 миллионов рублей. Ей вообще к пятнадцати годам удалось «сколотить» многомиллионное состояние.

Зная об этом, журналисты из Японии, напросившиеся в гости к легендарной фигуристке, были очень сильно удивлены тем, в каких условиях живет Алина Загитова. Им казалось несколько странным то, что человек с мировым именем живет в скромной «квартирке» со своей бабушкой. Тарасова была возмущена данным заявлением иностранцев и отметила, что Алина два года назад только приехала в Москву из Ижевска. Спортсменка заработала на эту квартиру сама, и если она будет и дальше хорошо кататься, то у нее и впредь будет все замечательно. Правда, все тренеры умалчивают тот факт, что фигуристы треть своего призового «заработка» отдают наставнику.

Кроме того, в Соединенных Штатах появилась конкурентка Алины Загитовой. Алиса Лю уже в тринадцать лет стала чемпионкой, и многие называют ее «новой Загитовой». Известно, что в истории своей страны она является самой молодой чемпионкой. На данный момент времени ее техническая база является одной из самых лучших во всем мире.