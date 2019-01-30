Депутаты планируют составить кодекс поведения для футболистов

Накануне, российский политик Игорь Лебедев - депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации с 1999 года, выдвинул предложение о разработке специального кодекса поведения для российских футболистов. Свое предложение, Лебедев обосновал тем, что кодекс позволит избежать скандалов подобных тем, что произошли с Кокориным, Мамаевым, Глушаковым и другими.

Однако многие эксперты и футболисты выступили против данного предложения. Поскольку считают выделение футболистов в отдельную касту и слежение за их поведением - ненормальным явлением.

Таким образом, советский и белорусский футболист Сергей Герасимец выступавший в роли нападающего, а на данный момент выполняющий обязанности тренера, назвал идею Лебедева «полным бредом» и высказал в ответ предложение о создании кодекса для самих депутатов или же о введении ограничений на финансовые средства.

В свою очередь Алексей Стрепетов - бывший полузащитник «Зенита», считает, что спортсмены имеют собственную голову на плечах и осведомлены с правилами клубов и этикета.

Предложение Лебедева показалось Стрепетову крайне смешным. ОН сказал, что вначале депутаты должны самостоятельно показать пример игрокам, как надо работать во благо своего народа.

Специалист подчеркнул, что нынешним футболистам необходимо ровняться на других чемпионов в других видах спорта, а также на игроков сборной России, которые принимали участие в ЧМ-2018.

К противникам выдвинутого предложения присоединился и советский футболист, игравший за рижскую «Даугаву» и «Зенит» из Ленинграда Александр Канищев являющийся на данный момент спортивным обозревателем и президентом фонда «Зенит-84». Он считает, что высказывание депутата – это всего лишь нашумевший способ самопроявления.