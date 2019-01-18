«Зенит» заинтересован переходом Пасторе в свой клуб

В сети появилась информация о том, что «Зенит» крайне заинтересован в переходе аргентинского футболиста Хавьера Пасторе – выступающего в роли атакующего полузащитника в итальянском футбольном клубе «Рома».

Как ранее общалось в СМИ, «Зенит» спешит оформить переход аргентинца до закрытия трансферного окна – то есть определенного периода времени, в течение каждого года, в котором футбольные клубы имеют возможность покупать или брать в аренду игроков других клубов для участия в предстоящих или текущих соревнованиях. До 26 февраля в России возможно осуществить трансферы. Однако известно, что самого Пасторе вовсе не привлекает перспектива перехода в Российскую Премьер-Лигу, ведь он хочет остаться в Италии, как минимум до самого лета. Об этом сообщил агент футболиста Марсело Симонян, назвав информацию всего лишь слухами.

29-летний аргентинский футболист Хавьер Матиас Пасторе перешел 28 июня 2018 года за 24,7 миллиона евро в «Рому». Игрок подписал пятилетний контракт, взяв себе двадцать седьмой номер. 19 августа произешел дебют Пасторе в Серии A за «джалоросси» в матче с «Торино», а уже 27 августа в домашнем матче с «Аталантой» Хавьер впервые отличился за новый клуб, отметившись забитым мячом и голевой передачей (3:3).