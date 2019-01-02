Зидан согласится возглавить «Челси» при выполнении трех условий

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18 февраля в сети появилась новость о том, что французский футболист и тренер алжирского происхождения Зинедин Зидан согласился тренировать британский футбольный клуб «Челси», но выдвинул в свою очередь три условия. Одно из которых, что бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» Эден Азар останется в составе команды. Известно, что ранее Задан тренировал испанский футбольный клуб «Реал Мадрид».

 

Вторым условием 46-летнего по праву считающегося величайшим игроком в истории футбола, стало получение около 257 миллионов долларов на трансферы.

Третье и самое главное условие – это получение права решающего голоса, наряду с директором клуба Мариной Грановской, при наборе футболистов в команду.

Есть информация, что строить новую команду Зидан намерен вокруг выше упомянутого Эдена Азара, который может перейти в мадридский «Реал».

В сети прошел слух, что нынешний главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может лишиться свой должности из-за плохих результатов команды. Стоит отметить, что решение будет принято в ближайшее время.

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Автор - Юлия Кириенко
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