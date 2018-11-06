Алексей Швед рассказал, когда вернет на игровой паркет

Сегодня, 11:25 \\ Спорт

Алексей Швед - российский профессиональный баскетболист, выступающий за команду «Химки», рассказал о том, что уже к концу февраля сможет полностью восстановиться после травмы.

Со слов Шведа стало понятно, что он уже начал немного тренироваться с командой, однако баскетболист до сих пор расстроен из-за поломки пальца. Ему не терпиться поскорее вернуться в команду.

 

По причине свой травмы, Швед пропустил Матч звезд Единой лиги, однако в начале вечера он поучавствовал в автограф-сессии.

30-летний Алексей Швед выступает в роли комбогарда на игровой площадке. Известно, что до того, как он начал выступать за команду «Химки», он провел три сезона в НБА, после чего был признан самым прогрессирующим игроком чемпионата России по баскетболу 2010/11 годов, а по окончанию Олимпиады 2012 года, получил звание «Заслуженный мастер спорта России».

В его копилке хранятся такие награды: четырехкратный чемпион России в составе ПБК ЦСКА, победитель Евролиги за 2007/08 годы, в составе ЦСКА; победитель молодежного турнира Евролиги в 2005/06 годах, в составе ЦСКА; серебряный призер ДЮБЛ 2005/06, в составе ЦСКА; победителе премии «Золотая корзина» в номинации «Лучший молодой баскетболист России» за 2008 год; бронзовый призер чемпионата Европы за 2011 год и Олимпийских игр в Лондоне за 2012 год, а также участник матча восходящих звезд НБА 2013 года.

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Автор - Юлия Кириенко
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