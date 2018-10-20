Баскетболистки УГМК обыграли красноярский «Енисей» и оформили очередную «сотню» в сезоне

Спортивный клуб УГМК продолжает держать первенство в женской Премьер-лиге. 17 февраля подопечные главного тренера УГМК Мигеля Мендеса обыграли красноярский «Енисей». Итоговый счет матча составил 100:57 - единогласная победа.

По традиции, каждый из четырех матчей заканчивался победой «лисиц», они лидировали практически на 50%: 31:10, 19:18, 20:14, 30:15. Однако исход игры и первенство екатиренбургской команды не помешали матчу быть красочным и запоминающимся для зрителей. «Енисей» не испугался сыграть высоким темпом, пускай и в ущерб и без того невысокой реализации бросков.

Бриттни Грайнер стала лучшим игроком в составе УГМК, на ее счету 28 очков. Бриттни Гринер является американской профессиональной баскетболисткой и двукратной обладательницей трех главных наград женского студенческого баскетбола: Джеймс Нейсмит, Маргарет Уэйд и Джон Вудена.

Также была отмечена Мария Вадеева, в личном сундуке которой находится очередной дабл-дабл (23 очка и 13 подборов). Она является профессиональной российской баскетболисткой, выступающей за клуб УГМК, ранее Мария выступала за курский «Динамо» и в женской НБА «Лос-Анджелес Спаркс».

Со слов Мигеля Мендеса стало понятно, что тренер доволен прошедшей игрой. Он подчеркнул, что соперники были сильными, а игра не простой, однако девушкам удалось завоевать победу.