Верратти регулярно пьет и курит, но играет здорово - Журналист Le Parisien

Жюльен Лорен - журналист французской газеты Le Parisien решил поделиться подробной информацией об образе жизни итальянского футболиста Марко Верратти - полузащитника клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Италии.

В эфире радио BBC 5 Live журналист заявил, что Марко Верратти был одним из лучших в составе парижан в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Лорен считает это странным стечением обстоятельств, так как Верратти привык развлекаться до самого восхода солнца. Журналист подчеркнул, что футболист курит и употребляет спиртные напитки практически ежедневно. Лорен сравнил Марко Верратти с 34-летним Криштиану Роналду - признанным специалистами одним из лучших футболистов всех времен, указав на то, что если бы итальянский футболист соблюдал режим, то смог бы добиться великих успехов.

18 июля 2012 года Верратти официально стал игроком «Пари Сен-Жермен». Контракт был заключен на пять лет. 11 августа 2012 года Марко дебютировал в Лиге 1 в матче против «Лорьяна» на «Парк де Пренс». 18 сентября дебютировал в Лиге чемпионов в матче против киевского «Динамо», а уже в декабре 2012 года вошел в пятерку лучших новичков Лиги чемпионов 2012/13 по версии УЕФА. Услугами футболиста заинтересовались итальянские клубы серии А, но в конечном итоге игрок переподписал контракт с парижанами с увеличением зарплаты в 3-4 раза, несмотря на то, что играть в итальянских клубах серии А – его мечта.

Второй сезон в составе ПСЖ стал еще более успешным: клуб выиграл и чемпионат, и кубок лиги, а Верратти был признан лучшим молодым футболистом лиги и включен в состав символической сборной.