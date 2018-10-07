Виталий Минаков потерпел первое поражение в карьере

Недавно прошел поединок на турнире Bellator 216, в котором сошлись российский спортсмен Виталий Минаков и французский боксер Чейк Конго. По итогу поединка, доныне непобежденный российский самбист потерпел неудачу в своей профессиональной карьере.

Поединок проходил в рамках бойцовского вечера в американском Анкасвилле и завершился победой французского соперника. Решение судей было единогласно, они отдали свои голоса Конго со счетом 30-27, 29-28, 29-28.

В первом раунде боя Конго попал коленом в пах Минакову, но несмотря на это, спустя некоторое время поединок был продолжен. Невозможно не провести параллели между Минаковыми его соотечественником Сергеем Харитоновым, который встречался с американским бойцом смешанных единоборств Мэттом Митрионом. На 12-й секунде поединка, когда Митрион сделала попытку пробить внутренний лоукик Харитонову, но вместо этого попал ему в пах. После этого схватка завершилась, так как россиянин отказался продолжать. Судья заключил, что не считает удар Митрионома умыслом, однако Минаков покинул зал на носилках.

Известно, что после ново-полученной травмы Харитонов обратился в больницу. Ему было сделано УЗИ и выписано обезболивающее. Но одним обращением все не закончилось и во второй раз его уже госпитализировали с целью провели обследование на предмет внутреннего кровотечения. В конечном итоге, удар Митриона привел к появлению у Харитонова признаков геморроя. Врачи сделала все необходимое для улучшения самочувствия спортсмена.

Виталий Викторович Минаков является российским самбистом, четырехкратным чемпионом мира по спортивному самбо, заслуженный мастером спорта по самбо, мастером спорта по дзюдо, а также мастером спорта по вольной борьбе. Он также является профессиональным бойцом смешанных единоборств и бывшим чемпионом Bellator в тяжелом весе.