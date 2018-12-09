«Все-таки едут в Японию»: Алина Загитова и Елизавета Туктамышева примут участие в ледовом шоу «Stars on ice»

Сегодня, 12:11 \\ Спорт

Известные фигуристки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева станут участницами туристического шоу по фигурному катанию «Stars on ice», которое было создано IMG. Данная информация была сообщена на информационном портале «Спорт Удмуртии».

Известен тот факт, что ледовое шоу «Stars on ice» должно пройти на территории Японии с 29 по 31 марта. Также есть информация о том, что, помимо этих двух фигуристок, участие примут такие звезды фигурного катания как Шома Уно, Патрик Чан, Хавьер Фернандес, Сатоко Мияхара, Каори Сакамото, Рика Кихира и другие. Известно, что шоу основал Боб Каин в в 1986, он является исполнительным директором IMG. Также его партнером в создании «Stars on ice» оказался Скотт Гамильтон, золотой призер Олимпийских игр 1984 года в мужском фигурном катании.

Стоит напомнить, что жители Японии не перестают восхищаться как трудолюбием российской спортсменки Алины Загитовой, так и ее мастерством. Японцы были бесконечно счастливы, когда им все-таки удалось заснять тренировочный процесс фигуристки во время отсутствия главного тренера Загитовой Этери Тутберидзе. Оказалось, что Алина тренируется по пять часов в день, три из которых она проводит на льду. На тренировках она качает пресс, спину и тренирует прыжки как на льду, так и в зале.

Кроме того, тренер фигуристки Елизаветы Туктамышевой отказался отвечать на вопрос о том, поедет ли спортсменка на финал кубка России. Он решил проигнорировать данный вопрос, требуя не затрагивать данную тему в принципе.

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Автор - Алевтина Сергеева
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