Объявлена причина, из-за которой Икарди лишился капитанской повязки в «Интере»

Главный тренер одного из самых титулованных, итальянских футбольных клубов «Интернационале», или просто «Интер» Лучано Спаллетти дал долгожданные коментарии по поводу того, что форварда Мауро Икарди не будет на матче 1/16 финала Лиги Европы против «Рапида».

Лучано Спаллетти рассказал, что лишение Икарди капитанской повязки было очень трудным решением, но именно оно должно помочь клубу. Решение было принято окончательно, следующий матч, «Интер» проведет без Мауро. Тренер сообщил, что они хотели включить Икарди в заявку, но тот отказался от предложения и не прилетел в Вену. Как стало известно, игрок был разочарован и расстроен решением лишить его капитанской повязки. Грядет очень важный матч для команды, по итогу которого все-таки придется вернуться к вопросу и прояснить сложившуюся вокруг Икарди ситуацию. Лучано Спаллетти подчеркнул, что для него мало важны контракты, гораздо важнее этого отношения с участниками команды.

В свою очередь, жена Мауро Икарди не стала молчать по поводу происходящего и заявила ранее о том, что не довольна руководством, а также тренерским штабом команды. С ее слов стало ясно, что решение о снятии Икарди с должности капитана было принято боссами «Интера», а также наставником миланского клуба Лучано Спаллетти, который в свою очередь не доволен молчаливостью футболиста.

Голкипер Самир Ханданович стал новым капитаном команды.

Футбольный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Рапидом» и «Интером» состоится сегодня, 14 февраля. Начало в 20:55 по московскому времени.



