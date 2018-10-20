Ди Мария рискует пропустить ответный матч ПСЖ с МЮ

Вчера ночью состоялся футбольный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между командами «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен». Парижане забили два безответных гола в ворота английской команды. Матч прошёл на поле Олд Траффорда в городе Манчестер.

В первом тайме матч был равным со сторон обоих команд. Нули к перерыву скорее были на руку хозяевам, а голы в начале второй половины стали всё же логичным исходом. «ПСЖ» действовал с таким запасом прочности, а Томас Тухель был настолько уверен в своей команде, что в концовке на поле вышел футболист, чье имя неизвестно большей части любителей футбола.

«Думал, у Ди Марии хорошие отношения с болельщиками «Юнайтед». В первом тайме он действовал немного нервно и должен был успокоиться, но в итоге отлично с этим справился. Я рад, что Анхель сохранил уверенность и остался супернадёжным игроком, потому что он всегда усердно трудится и отдаёт всего себя», - сказал Томас Тухель в послематчевом интервью.

А во втором тайме наблюдалось заметное доминирование французской команды. Первый гол забил защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе, а второй – Килиан Мбаппе. При этом сами хозяева в атаке толком ничего не показали. Да, были подходы к воротам, особенно при счёте 0:2. Однако всё это было не нацелено и не слишком продуманно. То, что проходит против «Фулхэма», в Лиге чемпионов не работает.

И вот именно за празднование первого гола УЕФА может дисквалифицировать аргентинского полузащитника Анхеля Ди Марию. Сообщается, что он нецензурно выражался к одному из болельщиков, демонстрировал неподобающее поведение. А также был провокационный момент, когда Анхель поднял бутылку пива, брошенную болельщиком, и сделал вид, будто отпил глоток. Судья расценил это некрасивым жестом и предупредил аргентинца. Инцидент будет рассматриваться в контрольно-дисциплинарной и этической инстанции УЕФА.

Согласно регламенту, в определенных случаях некорректное поведение игрока влечет за собой санкцию в виде дисквалификации на одну игру. В данном случае речь идет об «оскорблении игрока или другого лица, присутствующего на матче, и/или провокации болельщиков».

Во втором матче также не примет участие полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. Он был удалён в концовке матча за подножку Дани Алвесу.

Напомним, что ответная игра между этими командами пройдёт в Париже 6 марта.