ФИФА выразила соболезнования в связи с гибелью футболистов в Бразилии

Сегодня, 20:13 \\ Спорт

Ранее бразильское издание O Globo сообщило, что в результате пожара, произошедшего в помещении тренировочной базы «Фламенго» в Рио-де-Жанейро, где спали юные футболисты в возрасте от 14 до 17 лет, погибли десять человек. Трое пострадавших были доставлены в больницу — один из них находится в тяжелом состоянии.

  

Международная федерация футбола (ФИФА) выразила соболезнования в связи с трагедией на тренировочной базе бразильского клуба «Фламенго» в Рио-де-Жанейро, где при пожаре погибли юные игроки.

«С большой грустью мы получили известие о пожаре на тренировочной базе «Фламенго» в Рио-де-Жанейро. Мысли и молитвы всего футбольного сообщества в этот тяжелый момент обращены к жертвам, их семьям и всем болельщикам «Фламенго», - говорится в сообщении на странице ФИФА в Twitter.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах также присоединился к соболезнованиям.

«Очень грустно было узнать новости из Рио. Сердцем мы с друзьями и семьями юных футболистов. Эти молодые люди занимались спортом, который они любили, из-за чего с этой трагедией еще труднее смириться», - приводятся слова Баха на официальной странице МОК в Twitter.

 

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар выразил соболезнования в связи с гибелью десяти юных игроков во время пожара на тренировочной базе футбольного клуба «Фламенго» в Рио-де-Жанейро.

Также соболезнования на своих страницах в социальных сетях выразили другие действующие и бывшие бразильские футболисты, среди которых Роналдиньо, Ромарио, Винисиус Жуниор, Дентиньо.

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Автор - Влад Мельников
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