«Нант» вывел из обращения 9-й номер, под которым играл Сала

Вчера эксперты опознали тело аргентинского нападающего футбольного клуба «Кардиифф», в который он должен был перейти из французского «Нанта», в котором он провёл 133 матча и забил 48 голов.

Напомним, 21 января он вылетел в Англию и по пути его самолёт пропал с радаров и утонул в Ла-Манше. Полиция начала поисково-спасательную операцию 22 января и прекратила активные поиски самолета, на котором летел Сала, 24 января, исследовав территорию около 1700 квадратных миль.

Родственники Салы начали сбор средств на частные поиски пропавшего игрока. Болельщики и известные футболисты собрали более 300 тысяч евро за два дня, и частная поисковая операция Салы началась в воскресенье, 3 февраля.

Сегодня ночью Эмилиано Салу официально признали погибшим в авиакатастрофе. Тело футболиста нашли на дне Ла-Манша, но в то же время, чей именно труп удалось извлечь из обломков воздушного судна, не уточнялось до момента передачи тела следователям в Дорсете. Насчёт тела пилота ничего не известно, его не обнаружили и по сей день. Поисковые группы продолжают поиски Дэвида Айбботсона.

Сегодня футбольный клуб «Нант» официально объявил, что 9-й номер навечно останется за Эмилиано Сала. И впредь никто не сможет присвоить себе игровой номер.

На сайте «Нанта» говорится, что все в клубе были очень опечалены новостями, что «найденное тело является телом Эмилиано Салы». Эта новость положила конец бесконечному и разрушительному ожиданию. Эмилиано навсегда останется одной из легенд, написавших великую историю «Нанта», - следует из сообщения.

«У меня просто нет никаких слов, это величайшая трагедия, я полностью опустошен. Эмилиано оставил свой след, поэтому я, как и многочисленное количество болельщиков, хочу отдать ему честь, исключив из обращения в клубе 9-й номер», - сказал Кит. Его слова приводятся на официальном сайте «Нанта».

Также в его фактически родном клубе выразили соболезнования семьям нападающего и пилота.

В «Нанте» Сала стал легендой клуба, но уже посмертно.

«Кардифф» заморозил выплаты по трансферу до выяснения обстоятельств судьбы футболиста, и когда прошел срок первого платежа, «Нант» потребовал провести его, пригрозив жалобой в ФИФА.

Председатель «Кардиффа» Мехмет Далман подтвердил, что клуб пропустил срок первого платежа, но выразил недоумение позицией «Нанта», из-за продолжавшихся работ по извлечению со дна Ла-Манша найденного в обломках самолета тела.

«Я не думаю, что «Кардифф» говорил, что не собирается платить», — добавил Далман.