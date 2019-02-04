Предсмертные сообщения и суд после смерти: Полиция подтвердила личность футболиста Эмилиана Салы

Британским коронером было опознано тело, которое было обнаружено 7-го февраля среди обломков самолета в проливе Ла-Манш. Это тело самого футболиста Эмилиана Салы.

Также были оповещены члены семьи пилота легкомоторного самолета, которым управлял Дэвид Ибботсон. В данный момент им оказывают поддержку специалисты.

Эта трагедия вызвала бурные эмоции как среди бывших коллег команды «Нанта», сокомандников клуба «Кардифф», так и среди своих поклонников. Многие выражают свои соболезнования через связь с родственниками погибшего, также через социальные сети, в частности такие как Twitter.

Стоит добавить, что были восстановлены аудиосообщения, отправленные футболистом своей семье во время полета. В которых пилот рассказывает о своем самочувствии, также о готовности приступить к работе в новой команде, вдобавок Эмилиан отметил, что «…лечу на самолете, который, кажется, вот-вот развалится…».

Стоит добавить, что в ходе полета пилот делал запрос на аварийную посадку на острове Гернси побережья Нормандии.

Также выяснилось, что футбольный клуб «Нант» требует у «Кардиффа» компенсацию за трансфер футболиста. В ближайшие дни дело поступит в суд для дальнейшего разбирательства по данному инциденту.