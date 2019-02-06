Вслед за Медведевой: фигуристка Загитова задумалась о переезде в другую страну

Российская фигуристка Алина Загитова оказалась очарована тёплой и уютной атмосферой, царящей в Японии.

Поездка в Японию вызвала у Алины Загитовой только положительные эмоции. Она отмечает, что ещё во время первого визита Страна восходящего солнца понравилась ей. «Атмосфера такая тёплая, уютная, все спокойные», - рассказала олимпийская чемпионка в интервью «Р-Спорт». Она также поделилась, что знает несколько слов на японском. Девушка не исключает, что могла бы переехать в Японию, однако она бы осталась там на год или два. «Всё-таки я патриот», - добавила Загитова.

Возможно, на отношение фигуристки к Японии влияет и её питомец – собака породы акита-ину по кличке Масару, которую ей подарили японцы. В интервью Загитова вспомнила и о ней. Хотя отвезти собаку на родину будет и сложно, девушке бы хотелось отправиться в Японию с Масару.

В прошлом году другая российская чемпионка Евгения Медведева переехала в Канаду и стала тренироваться у местного тренера Брайана Орсера. В то же время фигуристка также говорит о своём патриотизме, заявляя, что не собирается менять гражданство и всегда будет представлять только Россию на всех соревнованиях.

Напомним, что на прошедшем чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске Алина Загитова заняла второе место, уступив золото россиянке Софье Самодуровой. Девушка не отчаивается, она намерена продолжить тренировки и снова выступить, но уже на чемпионате мира, который состоится в Японии.