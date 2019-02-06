Вслед за Медведевой: фигуристка Загитова задумалась о переезде в другую страну

Сегодня, 11:35 \\ Спорт

Российская фигуристка Алина Загитова оказалась очарована тёплой и уютной атмосферой, царящей в Японии.

Поездка в Японию вызвала у Алины Загитовой только положительные эмоции. Она отмечает, что ещё во время первого визита Страна восходящего солнца понравилась ей. «Атмосфера такая тёплая, уютная, все спокойные», - рассказала олимпийская чемпионка в интервью «Р-Спорт». Она также поделилась, что знает несколько слов на японском. Девушка не исключает, что могла бы переехать в Японию, однако она бы осталась там на год или два. «Всё-таки я патриот», - добавила Загитова.

Возможно, на отношение фигуристки к Японии влияет и её питомец – собака породы акита-ину по кличке Масару, которую ей подарили японцы. В интервью Загитова вспомнила и о ней. Хотя отвезти собаку на родину будет и сложно, девушке бы хотелось отправиться в Японию с Масару.

В прошлом году другая российская чемпионка Евгения Медведева переехала в Канаду и стала тренироваться у местного тренера Брайана Орсера. В то же время фигуристка также говорит о своём патриотизме, заявляя, что не собирается менять гражданство и всегда будет представлять только Россию на всех соревнованиях.

Напомним, что на прошедшем чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске Алина Загитова заняла второе место, уступив золото россиянке Софье Самодуровой. Девушка не отчаивается, она намерена продолжить тренировки и снова выступить, но уже на чемпионате мира, который состоится в Японии.

Поделиться новостью:
Автор - Елена Андреева
Главное за неделю

Стартап из Ижевска превратил LADA Vesta в премиальное авто

LADA Vesta является одной из самых популярных отечественных машин на российском рынке, однако занимает сегмент доступных авто. Стартап из Ижевска превратил модель в авто премиум-класса.

В обломках самолета футболиста Салы в Ла-Манше найдено тело

 Вчера спасательная группа обнаружила на дне Ла-Манша тело в разбившемся самолёте,...

Недоглядели? Новый законопроект о неделимости отпуска ударит по карманам работодателя

 Увеличение количества дней пребывания в отпуске принесёт убытки для производства.

Нет снега – нет «Лыжни России»: Хабаровск отменил спортивный турнир

 Традиционный зимний спортивный турнир «Лыжня России» оказался под угрозой в Хабаровске....

Трагедия сблизит семью: стало известно, как родственники Децла будут делить его наследство

 У рэпера остались его супруга и 14-летний сын Антоний, также на наследство Децла может...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ