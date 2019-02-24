Королевское возмездие: сын принцессы Дианы отберет корону ради мести за убитую мать

Уильям сделал принцессе Диане душераздирающее обещание за год до того, как его мать была убита в Париже.

Окончившийся трагедией брак принцессы Дианы с принцем Чарльзом в 1996 году можно считать одним из главных событий конца ХХ века, если не самым главным. Раздававшееся на весь мир эхо разборок внутри королевской семьи вынудило королеву Елизавету II ускорить процесс расторжения и так трещавшего по швам скандального брака. Теперь же оказалось, что винящая себя в гибели Леди Ди престарелая королева решила сбросить себя груз вины под конец жизни и, как сообщается, лишила Чарльза права на корону. И, как считается в королевских кулуарах, уговорил королеву это сделать родной сын Чарльза и принцессы Дианы, принц Уильям.

«Не волнуйся, Мамочка, я верну тебе всё в тот день, когда стану королём», - со слезами на глазах поклялся 14-летний принц Уильям Диане после развода, в результате которого она лишилась королевского титула и всех сопутствующих привилегий. Об этой душераздирающей клятве поведал тогдашний королевский дворецкий Пол Бёрелл в книге «Королевские обязанности» 2001 года издания. Бёрелл также намекает на то, что Чарльз по науськиванию самой королевы подстёгивал Диану к разводу, так как сам является человеком довольно слабовольным.

По сути Диана оказалась ему просто не по зубам. Также Елизавета очень недовольна отсутствием всякой типично британской консервативности у своего сына, который неофициально отрёкся от католицизма – Чарльза часто замечают посещающим греко-православные церкви.

Уже будучи в преклонном возрасте, Елизавета II прекрасно понимает, какому человеку на растерзание вековой британский трон она может отдать. Посему королева была только рада услышать предложение от внука Уильяма, перед которым она испытывает вину, ощущая себя тоже виноватой в смерти его выдающейся матери.

Но и Уильям не лыком шит. В кулуарах также поговаривают, что таким образом королева надеется заслужить прощение внука, который поклялся учинить «королевское возмездие» над всеми, кто столь варварским способом лишил его матери. Конечно же, королева хотела бы скорее увидеть на троне свою новую лучшую подругу Меган Маркл, но это будет противоречить вообще всем королевским законам. Ну и если по справедливости, то став королевой, Меган бы точно не смогла избежать гнева мстительного Уильяма, который заставляет свою жену Кейт Миддлтон копировать стиль одежды своей убитой Букингемом матери. Предполагается, что сын принцессы Дианы отберет корону ради мести за свою убитую мать.

Мировая общественность с неподдельным интересом наблюдает за интригами в королевском дворце, дожидаясь момента, когда королева либо сама отдаст корону Уильяму, либо он отберёт её силой.