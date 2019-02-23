«Нужно быть готовыми к эвакуации»: Бывший охранник принцессы Дианы говорит о Меган Маркл в Марокко

Герцогу и герцогине Сассекским запретили гулять по столице разрываемого восстаниями Марокко.

Бывший офицер охраны принцессы Дианы Кен Уорф сказал, что отмена любых прогулок для герцога и герцогини Сассакских - явный признак того, что королевская семья обеспокоена безопасностью. «Уже можно сказать наверняка, что склонность Меган к попаданию в центр внимания не будет поощряться в этой поездке», - сообщает Уорф в интервью для британского издания Express.

«Исходя из моего личного опыта, «наш человек» поставит под сомнение способность марокканцев справиться с этим», - продолжил Уорф, намекая на сложное положение в Марокко, где в последнее время бушуют бунты учителей, недовольных местными реформами. «Тот факт, что для королевской семьи не предусмотрена в программе прогулка по столице, очень показателен. Это предполагает, что британская служба охраны, которая сделала первоначальный пересмотр, видела это как красную линию. Очевидно, что нужно быть готовыми к выполнению эвакуации».

Беременной герцогине Сассексской будет, мягко говоря, рекомендовано оставаться в условиях строгой безопасности во время поездок по стране из-за беспорядков в столице Рабате. В то время как Маркл и принц Гарри традиционно гуляют по городам, которые они посещают, Рабат буквально разрывается в результате беспорядков и бунтов на улицах из-за реформам по оплате труда учителей и работников сферы здравоохранения.