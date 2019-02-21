«Это девочка»: фанаты угадали пол ребенка Меган Маркл по цвету торта

На прошлой неделе беременная герцогиня Сассекская летала в Нью-Йорк, там она провела традиционную вечеринку по случаю своего «интересного» положения. По случаю вечеринки Меган Маркл получила множество подарков, а ее гости смогли полакомиться десертами, выполненными в одной цветовой гамме.

Беременность Меган Маркл стала не менее обсуждаемым событием, чем ее свадьба с принцем Гарри. Герцогиня Сассекская постоянно находится «под прицелом» папарацци, которые то и дело пытаются доказать, что у Меган Маркл накладной живот. Эту версию никто так и не смог подтвердить, а вот о том, каков пол ребенка герцогини Сассекской догадки уже есть.

Фанаты угадали пол ребенка Меган Маркл по цвету торта. В Сети появилось видео, на котором снят праздничный стол на Baby Shower, организованный в честь герцогини Сассекской. Судя по оформлению десертов, жена принца Гарри решила угощать гостей десертами пастельных тонов. Более того, в десертах преобладает розовый и кремовый оттенки.

«Это девочка», - сразу же решили фанаты. Цвет торта и других десертов стал не единственным доводом в пользу такого предположения. Поклонники собрали все приметы о беременности и провели свое мини-расследование.

По мнению фанатов, если женщина беременная девочкой, то плод «отбирает» у нее красоту. Меган Маркл, отмечают комментаторы, стала выглядеть немного хуже, поэтому можно предположить, что дочь «забрала» у нее часть красоты. Форма живота герцогини Сассекской также вызывает ряд вопросов. По народным приметам, при вынашивании мальчика живот выпирает вперед и его видно даже со спины. А у Меган Маркл животик немного «приплюснут» и больше похож на опоясывающий шар. Фанаты уверенны, что жена принца Гарри подарит ему дочь, так как на это указывают все факторы.