Учёные из Швеции перепрограммировали клетки кожи в иммунные для борьбы с раком

Группа учёных из Лундского университета в Швеции заявила об успешном перепрограммировании клеток кожи человека в клетки иммунной системы – дендритные клетки. Свою работу исследователи опубликовали в журнале Science Immunology.

Функцией дендритных клеток является «сканирование» тканей организма в поиске вирусов, бактерий и клеток рака. После обнаружения, дендритные клетки помечают их, как антигены, позволяя Т-лимфоцитам распознавать их и атаковать.

Основываясь на принципе работы дендритных клеток, исследователи работали над созданием нового способа борьбы с раковыми заболеваниями. Им удалось добиться успеха в разработке искусственного способа получения дендритных клеток.

Путём анализа факторов их транскрипции были определены 3 белка (PU.1, IRF8, BATF3), необходимых для превращения обычных фибробластов мышей и человека в дендритные.

Учёные подчёркивают, что данный способ индивидуален для каждого пациента, при этом перепрограммирование клеток занимает не более девяти суток. Уже сейчас результаты экспериментов «in vitro» указывают на то, что искусственно полученные дендритные клетки имеют тот же принцип работы, как и естественные.

Карлос Филипе Перейра, один из авторов статьи, объяснил, каковы перспективы применения у данной разработки. По его словам, в дальнейшем планируется использовать перепрограммирование клеток в создании эффективной генной терапии раковых заболеваний. Учёные уже дали название новой концепции – TrojanDC.

Ранее также стало известно о том, что международная группа учёных выявила соединение, способное подавлять рост клеток опухолей в поджелудочной железе.