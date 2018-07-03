Учёные: Квантовая физика сделает левитацию возможной

Научиться левитировать должны помочь магнитные поля.

Идея левитации над землёй уже многие годы была одной из основных тем научной фантастики и человеческого воображения. Хоть и есть уже первый примитивный прототип ховерборда, он только имитирует свой прообраз. Однако, у нас есть очень реальное явление квантовой левитации, которое может оказаться на деле ещё более эффективным. При правильных обстоятельствах, специально изготовленный материал может быть охлажден до низких температур и помещен над правильно настроенным магнитом, благодаря чему левитация сможет длиться бесконечно долго.

Если сделать магнитную дорожку, материал будет зависать над или под ней и постоянно двигаться. Каждый известный нам материал состоит из атомов, которые сами могут или не могут быть связаны в молекулы как часть внутренней структуры материала. Когда мы применяем внешнее магнитное поле к этому материалу, эти атомы или молекулы также намагничиваются внутри и выстраиваются в том же направлении, что и внешнее магнитное поле. Особое свойство ферромагнита заключается в том, что когда если даже убрать внешнее магнитное поле, внутренняя намагниченность сохраняется. Благодаря чему возникает вечный магнит.

Это позволит магнитному устройству развивать доселе невиданную скорость, так как будет отсутствовать сцепление с поверхностью.