Ученые из MIT создали антибиотик из яда осы

Специалистам Массачусетского технологического института удалось преобразовать токсичную молекулу яда осы в жизнеспособную, получив антибиотик для человека. Результаты их работы представлены в MIT News.

Известно, что насекомые являются носителями яда, соединения которого способны бороться с бактериями. Но токсичность этих соединений не позволяла ученым использоваться их в создании антибиотиков. В ходе исследования ученым удалось преобразовать токсичную для человека молекулу яда в безопасную. Таким образом, были выведены разновидности пептидов, которые устраняют бактерии, но остаются безопасными для человека. Об этом рассказал один из авторов работы Сезар де ла Фуэнте-Нуньес, работающий в MIT.

Объектом исследования стал яд осы, так называемый Polybia paulista. Этот маленький пептид альфа-спиральной структуры повреждает бактериальные клеточные мембраны. Это воздействие типично для многих других противомикробных веществ.

Исследование началось того, что учеными были созданы десятки вариантов первоначального пептида. Затем они произвели анализ изменений в спиральной структуре пептидов, а также влияние изменений на гидрофобность пептидов. Созданные вещества были проверены на противостояние семи видам бактерий.

Созданные в лаборатории клетки человеческих почек были подвергнуты воздействию новых пептидов ради измерения токсичности. Фуэнте-Нуньес рассказал, что самое сильное из созданных учеными соединений пептидов устраняет инфекцию через 4 дня. Он подчеркнул, что такого результата не наблюдалось при работе с другими антибиотиками.