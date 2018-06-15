Учеными в прямом эфире будет исследована знаменитая Большая Голубая дыра

Discovery Channel обещает показать поездку Blue Hole Belize 2018, в ходе которой ученые исследуют знаменитую Большую Голубую дыру. Проект получил название «Голубая дыра: погружение в бездну».

На восточном побережье Центральной Америки, на побережье города Белиз под водой есть огромная пещера. Ее и называют Большая Голубая дыра. Пещера была внесена в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее ширина составляет 300 метров, а глубина – 125 метров. Окруженный кораллами карстовый провал поражает посетителей своим видом и широким разнообразием морских обитателей.

Сколько бы раз Голубая дыра не привлекала внимание ученых, детально изучить ее до сих пор не удавалось. Теперь в ходе новой экспедиции Blue Hole Belize 2018 ученые вновь попытают судьбу, отправившись в глубины геологического чуда.

На глубину Карибского моря к неисследованному объекту отправится большая команда. Среди них будут океанограф из Франции Фабьен Кусто, внук того самого Жака-Ива Кусто, кинематографы, научные сотрудники организации по защите окружающей среды Aquatica Foundation. Главой исследовательской миссии назначен Ричард Брэнсон, создатель Virgin Group и директор инициативы Ocean Unite. По словам Брэнсона, высокотехнологичное оборудование позволит команде показать глубину Голубой дыры в прямом эфире Discovery.

По предположениям ученых, история появления Голубой дыры берет свое начало в Ледниковом периоде. Славу ей принес Жак-Ив Кусто, объявивший пещеру одной из десяти лучших мест для дайвинга.