Ученые: миссии на Уран и Нептун нужно возродить

Исследователи полагают, что в миссиях на Уран и Нептун есть реальный смысл. Ученые из NASA также указали, что эти планеты могут быть пригодны для размещения человеческих колоний.

Ученые считают, что миссии на Уран и Нептун нужно возродить. По данным издания «Дни24», исследователи рассматривают эти планеты как более пригодные площадки для человеческих колоний, чем Марс.

Ученые предполагают, что Уран и Нептун имеют больше аспектов в плане «пригодности» для жизни людей. Ранее предполагалось, что первые приборы на эти планеты отправятся примерно в 2020-е годы. Однако, проекты и мисси вскоре были остановлены.

Теперь же ученые на полном серьезе настаивают, что Урану и Нептуну стоит отдать предпочтение в изучении. Якобы, миссия New Horizons открыла новые сведения, из-за которых стоит внимательнее «присмотреться» к планетам, состоящим из водорода, гелия и жидкой воды с примесями аммиака. По предположениям ученых, у Урана и Нептуна имеются твердые ядра, которые по размерам похожи на Землю. Эти ядра состоят из расплавленной породы и металла. Исследователи находят планеты весьма интересными и не понимают, почему на до сих них не отправлены миссии.