Ученые: Витамин C снизит вред от курения при беременности

Курение во время беременности представляет собой массу рисков и опасностей для плода. Ученые выяснили, возможно ли снизить вред для ребенка, который тот может получить из-за пагубной привычки своей матери.

Специалисты высчитали оптимальную дозу витамина C для курящих беременных женщин. По словам ученых, будущей матери, которая страдает от никотиновой зависимости и не может бросить курить даже из-за беременности, нужно получать около 500 миллиграммов витамина С в сутки.

Ученые утверждают, что витамин С снизит вред от курения при беременности. Данный витамин способен блокировать передачу вредных веществ в легкие младенца, находящего в утробе матери. Иными словами, витамин С становится «щитом», который защищает плод от вредных никотиновых примесей, которые могут поступать в его организм из-за курящей матери.

Если же курящая беременная женщина, передает издание OAnews, не будет получать необходимую дозу витамина С, то ребенок рискует получить никотиновую зависимость еще до своего рождения. Также у плода, который развивается в утробе курящей матери, могут возникать изменения функционирования легких. По словам ученых, курение беременной женщины крайне вредно для ребенка, которого она вынашивает. И пусть витамин С способен защитить плод, но лучшим средством защиты ребенка от никотина и вредных веществ является полный отказ от сигарет.