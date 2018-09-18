Учёные: В океане ледяного спутника Юпитера есть жизнь

Последние исследования подлёдных вод Европы привели учёных к сенсационному открытию.

Компьютерное моделирование струй жидкой воды, вытекающих из луны Юпитера Европы, показывает, что предстоящая космическая миссия СОК может предложить ответ на вопрос о том, может ли подповерхностный океан Юпитера укрывать жизнь. Ханс Хайбрайс пришёл к этому выводу в докторской диссертации, которую он недавно защитил в Институте физики Солнечной системы имени Макса Планка и Техническом университете Брауншвейга, Германия, в сотрудничестве со Шведским институтом космической физики в Кируне. Глубокий океан жидкой воды скрыт под ледяной поверхностью луны Юпитера Европы.

«Жизнь развивалась здесь, будучи защищенной от солнечного света и любопытных наблюдателей с Земли», - утверждает Хайбрайс. Просматривать сквозь лед, чтобы найти следы этой гипотетической жизни, легче сказать, чем сделать, особенно если учитывать, что толщина льда может составлять несколько километров. В 2022 году Европейское космическое агентство (ESA) запустит свою космическую миссию Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE, с англ. – исследователь ледяной луны Юпитера).

Космический аппарат JUICE прибудет на Юпитер и его ледяные спутники в 2030 году, и на борту будет находиться Пакет частиц окружающей среды (PEP), разработанный в Шведском институте космической физики (IRF). Новое исследование показывает, что PEP, прибор, состоящий из нескольких детекторов частиц, сможет по-разному «пробовать» шлейф и проливать некоторый свет на содержимое океана Европы.

Исследования зонда должны будут лишь подтвердить факт наличия примитивных форм жизни, так как он был уже доказан в докторской диссертации Хайбрайса.