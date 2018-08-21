Ученые известили о скором перевороте полюсов Земли. Исследователи из Дании и Франции рассчитали, что земная ось изменит свое положение в ближайшем тысячелетии. Результаты своих изысканий они опубликовали в журнале Horizon.

Французский ученый Николя Тувени сообщил, что магнитное поле Земли слабеет уже около 3 000 лет. Его сила должна ослабнуть еще на 90%. Если процесс будет продолжаться стабильно, то уже через тысячелетие полюса поменяются местами.

Специалисты доказали непостоянство местоположения полюсов. Периодически они сменяют друг друга. Это может случаться раз в 450 или миллион лет. Подтверждения своих догадок они получили из древних вулканических пород.

Предыдущий сдвиг полюсов произошел около 40 тыс. лет назад. В те времена стрелка компаса указывала бы на Южный полюс.

Переворот оси Земли не предвещает человечеству ничего хорошего. Из вероятных последствий ученые выделяют: уничтожение всей флоры и фауны, которое случится в результате космического излучения.