Аккумуляторы с фторидом позволят технике работать в восемь раз дольше

Приборы с новыми аккумуляторами, в которые будет добавлен фторид, смогут работать в восемь раз дольше. О разработке американских ученых сообщает Science.

Новая разработка деятелей науки поможет различной технике работать значительно дольше. Это может пригодиться в смартфонах, бытовой технике и даже в приборах космической отрасли. Новый вид батарей предложил нобелевский лауреат 2015 года Роберт Граббс вместе со своими коллегами-учеными. Они получили свои результаты, используя в аккумуляторе обратное направление преобразования электрического тока.

Обычно катионы переходят из анода батареи в катод, создавая, таким образом, ток, от которого работает зарядное устройство. Согласно новой задумке, в эту систему будет добавлен отрицательный ион фторид, также обладающий способностью образовывать электрический ток.

Работа фторида вызывает высокую температуру – 150 градусов по Цельсию, из-за чего ранее новый метод опробовать не могли. Теперь анионы фторида соединяются с электронами при комнатной температуре благодаря растворителю электролита, найденному учеными.

После всех этих манипуляций батареи с фторидом стали обладателями энергии высокой плотности, что увеличивает автономность работы батареи в восемь раз. Это во многом превосходит показатели уже привычных литий-ионных аккумуляторов.

Когда новая технология будет доступна массовому потребителю, пока что неизвестно. Если фторидные аккумуляторы появятся на рынке, это существенно расширит потенциал как смартфонов, так и устройств на космических кораблях.