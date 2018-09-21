Новый препарат из США помог зависимым легко бросить курить марихуану

Лекарство успешно подавило синдром отмены во время второй фазы клинических испытаний. Результаты размещены в журнале The Lancet Psychiatry.





Медики США официально зарегистрировали психическое расстройство, связанное с курением марихуаны. Они заметили, что при попытке избавиться от вредной привычки человек страдает от бессоницы, потери веса, плохого аппетита, тревожности и раздражительности. А кроме того, зависимость вызывают тягу к наркотику. Это и называется синдромом отмены.

Группа американских ученых с 2012 года разрабатывает препарат, приванный ослабить вышеупомянутые симптомы. Он основан на ферменте FAAH. Наркотический тетрагидроканнабинол влияет на те же рецепторы, что и вещество анандамид Ранее исследователи заметили, что наличие в крови анандамида позволяет безопасно облегчить синдром отмены. А FAAH замедляет его распад.

Недавно авторы статьи провели новый эксперимент с участием 70 зависимых мужчин. Каждый из них ежедневно выкуривали минимум по три сигареты марихуаны, в связи с чем демонстрировал симптомы расстройства. Вначале участников на неделю отлучили от канабиса, вызвав синдром отмены. После этого 46 добровольцев три недели принимали препарат, а 24 - плацебо для контрольной проверки. При этом подопытные могли употреблять наркотик.

Ученые регулярно собирали информацию о графике приема лекарства, курения марихуаны и состоянии здоровья. Они брали анализ мочи, измеряя количество анандамида и тетрагидроканнабинола, а также проверяли активность мозга, движения во время сна и частоту дыхания добровольцев.

Как оказалось, препарат помог людям снизить потребление марихуаны до 0,4 сигареты в день. Участники контрольной групп также сократили курение до 1,3 сигареты. Так лекарство позволяет бросить марихуану без заметных побочных эффектов.