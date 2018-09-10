Илон Маск перенес презентацию транспортного тоннеля в Лос-Анджелесе

Тоннельная строительная компания Илона Маска The Boring Company перенесла презентацию транспортного тоннеля под Лос-Анджелесом на 18 декабря. Об этом Маск сообщил через свой Twitter – аккаунт.

Предыдущая дата – 10 декабря – была названа предпринимателем еще в октябре. Однако сейчас стало известно о переносе презентации. Более того, Илону Маску удалось заинтриговать американскую публику, указав, что 18 декабря состоится не просто открытие тоннеля, а нечто большее.

Согласно твиту, The Boring Company покажет автономные транспортные средства и лифты, которые будут соединять тоннель с поверхностью. О деталях и принципах работы тоннеля инженер не сообщает. Маск также оставил за кадром важную деталь: тоннель будет просто продемонстрирован или же его запустят в работу.

Будущий тоннель станет альтернативным видом общественного транспорта. Его протяженность составит 3,2 км. Местом строительства был выбран южный пригород Лос-Анджелеса, где неподалеку расположена штаб-квартира The Boring Company. Для тоннеля задействовали участок земли, принадлежащий компании Маска SpaceX. Как обещает один из проектов, в тоннеле платформы будут перемещаться на электротяге, а для спуска этих платформ будут задействованы лифтовые шахты.

Введение в эксплуатацию данного тоннеля положит начало большим планам Илона Маска по созданию новой подземной системы транспорта. Следующим шагом может стать строительство тоннеля между одной из станций метро и стадионом Dodger.