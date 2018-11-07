Ученые снова обнаружили тюленя с угрем в ноздре

Специалисты пытаются разобраться, как и почему угри проникают в носы тюленей.

Биологи, занимающиеся спасением от вымирания гавайского тюленя-монаха, в очередной раз столкнулись с неизвестной аномалией. Им в руки попалась еще одна особь, у которой в носу находилась рыба угорь. За последние два года это уже четвертый подобный случай. Данную информацию ученые опубликовали в своем блоге на портале управления атмосферных и океанических исследований.

Наблюдение за гавайскими тюленями-монахами ведется около сорока лет, так как животное входит в список вымирающих видов. Однако раньше случаев с посторонними обитателями в носу не фиксировалось. У всех тюленей удалось благополучно извлечь угря из ноздри, при этом рыба всегда оказывалась мертвой. Специалисты пытаются выяснить, совпадение это или закономерность, вызванная каким-то поведением животных. По словам ученых, гавайский тюлень в поисках пищи роется мордой в песке, находя запрятавшихся обитателей океана. В их рацион входит и угорь. Эксперты предполагают, что рыба пытается спастись, пробравшись в ноздрю млекопитающего. Самый сложный случай, который закончился хорошо, произошел в 2016 году. Тогда ученые извлекли из тюленьего носа угря, длиной 60 сантиметров. Около 90% его тела было спрятано внутри.