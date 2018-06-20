Следы динозавров обнаружили при добыче руды в Китае

Сегодня, 10:15 \\ Наука

Изучая объекты, специалисты пришли к выводу, что хищные рептилоиды не боялись воды и даже самостоятельно плавали. Эта новость стала большим открытием.

 Зарубежные СМИ, в том числе издание "Чжунго циннянь бао", сообщают о необычном открытии археологов из Китая. Их вызвали исследовать стоянку в провинции Сычуань, где проводилась добыча медной руды. При проведении работ сотрудники предприятия обнаружили несколько крупных участков, на которых были видны следы динозавров.

 Учёные подтвердили, что впадины действительно остались после того, как на место наступали огромные рептилии. Они зафиксировали следы с отпечатками от одного до четырех пальцев. Руководитель предприятия позволил приостановить процесс добычи, чтобы у специалистов было больше времени на изучение находки.

Благодаря этому они установили, что динозавры обитали на территории современного уезда Чжаоцзю примерно сто миллионов лет назад. Тогда они могли прогуливаться по побережью бывшего озера и даже плавать по нему.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

Неправильная орбита спутников позволила ученым подтвердить Общую теорию относительности

 При помощи атомных часов они расчитали смещение времени возле Земли в 5,4 раза точнее. Сразу два исследования по этому поводу опубликовало издание Physical Review Letters.

В Москве на 50-м году жизни умер актер из «Следа» и «Универа»

 Виталий Ендовицкий умер в одной из больниц Москвы. В конце ноября актер перенес инсульт,...

Пропал китайский учёный, отредактировавший гены двух детей

 Хе Цзянькуй, создавший генномодифицированных детей пропал из поля зрения. Считается, что...

Супруга Игоря Николаева восхитила поклонников своей стройной фигурой

 Юлия Проскурякова непродолжительное время отсутствовала в медийном пространстве. За этот...

Сотрудник NASA выдвинул теорию о межзвёздных путешествиях инопланетян

Эксперты NASA считают, что инопланетяне имеют технологии для совершения межзвёздных...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ