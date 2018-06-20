Следы динозавров обнаружили при добыче руды в Китае

Изучая объекты, специалисты пришли к выводу, что хищные рептилоиды не боялись воды и даже самостоятельно плавали. Эта новость стала большим открытием.

Зарубежные СМИ, в том числе издание "Чжунго циннянь бао", сообщают о необычном открытии археологов из Китая. Их вызвали исследовать стоянку в провинции Сычуань, где проводилась добыча медной руды. При проведении работ сотрудники предприятия обнаружили несколько крупных участков, на которых были видны следы динозавров.

Учёные подтвердили, что впадины действительно остались после того, как на место наступали огромные рептилии. Они зафиксировали следы с отпечатками от одного до четырех пальцев. Руководитель предприятия позволил приостановить процесс добычи, чтобы у специалистов было больше времени на изучение находки.

Благодаря этому они установили, что динозавры обитали на территории современного уезда Чжаоцзю примерно сто миллионов лет назад. Тогда они могли прогуливаться по побережью бывшего озера и даже плавать по нему.