Учёные выявили новые подробности антидепрессантов

Сегодня, 10:13 \\ Наука

Проведя исследования учёные опровергли один миф о таком антидепрессанте, как флуоксетин.

Ранее считалось, что флуоксетин способствует восстановлению мозговых клеток у пациентов, у которых когда-то был инсульт. С помощью проведённых экспериментов было выявлено, что данный препарат никак не влияет на состояние больного после инсульта. Изучения для опровержения данного мифа проходили на трех тысячах пациентов, которые были старше 18 лет.

Эксперимент опроверг вероятность того, что флуоксетин поможет после инсульта, но вот психическое состояние улучшить он сможет. Препарат в основном принимают для улучшения настроения, снижения уровня страхов и тревог, а также устраняет дисфорию. Флуоксетин нельзя принимать без рецепта врача.

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Автор - Кренаускас Анна
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