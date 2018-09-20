Потребление большого количества воды вредит организму

Сегодня, 05:58 \\ Наука

Потребление большого количества воды вредит организму. Последствия по силе тяжести опасны как при обезвоживании, об этих результатах исследования сообщает Business Insider.

 Чаще всего специалисты по правильному питанию рекомендуют людям пить больше воды. Однако не всегда это полезно. Если превысить суточную норму, то организм может не справиться с нагрузкой.

Ученые выяснили, что взрослому не стоит превышать объем выпитой воды в три литра за один день. Это связано с тем, что почки способны обрабатывать в час не более 800 – 1000 мл жидкости. Если же объемы поступающей воды больше этого показателя, то организм перенасыщается и происходит чрезмерная гидрация.

В данном состоянии жидкость начинает работать во вред. Уровень натрия в крови падает, а избыточную жидкость организм откладывает в жировые ткани и мышцы. Этот процесс сопровождается сонливостью и болями в голове. При самом неблагоприятном раскладе может быть поврежден мозг.

Исследователи рекомендуют отслеживать уровень выпитой за день воды, а безопасность оценивать по цвету мочи.

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Автор - Мария Титова
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