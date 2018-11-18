Ученые: нехватка витамина D в младенчестве приводит к шизофрении

Это фактор повышает риск развития психического заболевания на 44%. Об этом пишет Scientific Reports.





Предыдущие исследования позволили ученым связать появление шизофрении с нехваткой солнечного света в раннем младенчестве. Природное ультрафиолетовое излучение позволяет организму человека вырабатывать витамин D3. Около двадцати лет назад исследователь Джон Макграт предположил, что одно вытекает из другого.

Вместе с коллегами из Квинслендского и Орхусского университетов он проверил теорию, проанализировав медицинские показатели 2602 жителей Дании 1981-2000 годов рождения. При этом половина пациентов страдала шизофренией, а вторая выступила контрольной группой.

Среди прочего, авторы измерили у подопытных содержание прегормона 25-гидрокси-холекальциферола в плазме новорожденных. Это вещество создается печенью и указывает на количество витамина D в организме. Учитывались также генетические особенности людей, которые позволяют прогнозировать риск развития шизофрении по ДНК.

Исследователи заметили. что большинство больных шизофренией рождаются зимой или весной. В это время года Солнце светит слабее, что может привести к нехватке витамина D у новорожденных. Такой дефицит, в свою очередь, часто приводит к психическому недугу. Ученые пришли к выводу, что уровень витамина D младенца позволит медикам с высокой точностью предсказать развитие у него шизофрении в будущем. В дальнейшем Джон Макграт и его коллеги проверят, как коцентрация вещества в организме беременных влияет на показатели детей после рождения.