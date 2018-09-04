Ученые обнаружили бактерии, спасающие древние картины

Сегодня, 17:27 \\ Наука

Обнаружение этого удивительного факта принадлежит итальянским ученым. Как выяснилось, существуют бактерии, защищающие живописные картины от разрушительного воздействия грибка и других вредных бактерий.

 Как сообщает издание PLoS ONE, бактерии-спасатели стоят на страже сохранности древних живописных полотен. Одна из биологов Симонетта Панкалди из Феррарского университета рассказала, что на картинах можно найти большое разнообразие бактерий. В число бактерий-спасателей входят микроорганизмы Bacillus.

Биологам и физикам Феррарского университета удалось исследовать картину художника Карло Бонони, творившего в период раннего барокко. Его произведение «Коронация богоматери» попало в руки ученых после землетрясения 2012 года. Картину передали на реставрацию. В тот период у полотна начал разрушаться слой краски.

Биологи приступили к изучению колоний микробов, питающихся краской картины. При Помощи энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии были изучены образцы красный и коричневый пигменты, а также грунт с повредившихся частей полотна. Среди обнаруженных бактерий - Staphylococcus и Bacillu, а также грибки Aspergillus, Penicillium и другие. Оказалось, что грибки отдают предпочтение красному, желтому и коричневому пигменту. Больше всего их вредному воздействию препятствуют бактерии Bacillus, почти целиком препятствующие росту микроорганизмов-вредителей.

Исследователи предполагают, что специальные препараты, в составе которых будет Bacillus, в будущем помогут уничтожить вредные бактерии на поверхностях картин или домов.

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Автор - София Волкова
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