Российские ученые создали порошок для быстрой очистки воздуха и воды

Сегодня, 13:04 \\ Наука

Оно ускоряет разложение вредных химических соединений. О достижении объявили представители УрО РАН.


 

Российские ученые из Уральского федерального университета в сотрудничестве с Уральским и Сибирски отделениями РАН разработали новое очищающее вещество на основе диоксида титана. Получившийся порошок не растворяется в воде и провоцирует быстрые химические реакции. Поглощая свет, он заставляет химикаты разлагаться на воду и углекислый газ.

В настоящее время исследователям приходится задействовать ультрафиолетовое излучение. Однако химики планируют модифицировать порошок, чтобы диоксид титана получал необходимую энергию из солнечного света. В этом случае процесс очистки будет стоить намного дешевле.

В будущем разработка российских ученых должна существенно снизить уровень загрязнения воздуха и водоемов. В том числе - сточных вод. Альбина Валеева из Института химии твердого тела УрО РАН. утверждает, что таким образом можно даже восполнять запасы питьевой воды. Директор учреждения Андрей Ремпель добавил, что новая технология пригодится на предприятиях по переработке органических веществ.

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Автор - Александр Лубяной
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