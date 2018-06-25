Ученые: известно, на кого были похожи морские ящеры времен динозавров

Сегодня, 00:47 \\ Наука

Как стало известно журналистам, палеонтологам удалось восстановить облик морских ящеров тех времен, когда были еще живы динозавры. Отмечается, что ихтиозавры, жившие в ту далекую эпоху внешне, были похожи на китов и дельфинов.

К их характеристикам можно отнести такие как мягкая кожа, толстая жировая прослойка и схожая маскировочная окраска. Об этом информирует журнал Nature. Самое интересное в этой теме, к чему пришли научные исследователи, это то, что ихтиозавры являлись теплокровными существами. К этому выводу ученые пришли после того, как проанализировали полученные данные в результате сравнения образцов высушенной кожи и клеток различных органов дельфинов, черепах и других жителей морской фауны.

Также стоит отметить тот факт, что у окаменелых останков предка современного кита не нашлось ни зубов ни усов, в результате чего научные палеонтологи пришли к выводу, что существовало какое-то промежуточное звено в эволюции данного млекопитающего. Примечательно, что для данного вида китовый ус является жизненно необходимым, поскольку позволяют китам поглощать килограммы пищи. Но сейчас перед учеными стоит главная задача, суть которой заключается в выяснении того, на каком этапе эволюционного развития у данного вида зубы были сменены китовым усом.

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Автор - Алевтина Сергеева
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