Учёные представили публике первый квантовый строительный блок

Сегодня, 15:11 \\ Наука

Благодаря новому исследованию строительство переходит на новый уровень.

Сутью данного эксперимента в практическом смысле являлась экспериментальная разработка сверхпрочного материала, который сможет выдерживать огромное давление, чтобы в дальнейшем стать новым материалом для выведенного на новый уровень строительства. Исследователи продемонстрировали новый уровень контроля над фотонами, закодированными с квантовой информацией.

Экспериментальная система управления позволяет им манипулировать частотой фотонов, чтобы добиться суперпозиции, состояния, которое позволяет проводить квантовые операции и вычисления. «Чтобы реализовать универсальные квантовые вычисления, необходимо одновременно выполнять разные операции на разных кубитах, и это то, что мы здесь сделали», - сказал Павел Луговский, который вместе с другими учёными из Квантовой информационно-научной группы выполнял исследования. «Эта работа представляет собой первый случай, когда наша командная работа дала первый квантовый результат», - добавляет другой участник эксперимента Брайан Уильямс.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Физики нашли способ запустить первый реактор термоядерного синтеза

Учёные из Великобритании заявили, что нашли способ охлаждения раскалённой до миллиона градусов плазмы при помощи специальной установки. По словам учёных, уже к 2025 году можно будет запустить первый...

В Москве на 50-м году жизни умер актер из «Следа» и «Универа»

 Виталий Ендовицкий умер в одной из больниц Москвы. В конце ноября актер перенес инсульт,...

В Канаде нашли ранее неизвестную гигантскую пещеру

 Геодезисты пока что не определили глубину пещеру, так как грот залит водой. Ученые...

Супруга Игоря Николаева восхитила поклонников своей стройной фигурой

 Юлия Проскурякова непродолжительное время отсутствовала в медийном пространстве. За этот...

Китайские учёные выявили связь между уровнем холодом и смертностью

Ученые выяснили, что существует взаимосвязь между холодом и уровнем смертности. В...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ