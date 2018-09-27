Учёные представили публике первый квантовый строительный блок

Благодаря новому исследованию строительство переходит на новый уровень.

Сутью данного эксперимента в практическом смысле являлась экспериментальная разработка сверхпрочного материала, который сможет выдерживать огромное давление, чтобы в дальнейшем стать новым материалом для выведенного на новый уровень строительства. Исследователи продемонстрировали новый уровень контроля над фотонами, закодированными с квантовой информацией.

Экспериментальная система управления позволяет им манипулировать частотой фотонов, чтобы добиться суперпозиции, состояния, которое позволяет проводить квантовые операции и вычисления. «Чтобы реализовать универсальные квантовые вычисления, необходимо одновременно выполнять разные операции на разных кубитах, и это то, что мы здесь сделали», - сказал Павел Луговский, который вместе с другими учёными из Квантовой информационно-научной группы выполнял исследования. «Эта работа представляет собой первый случай, когда наша командная работа дала первый квантовый результат», - добавляет другой участник эксперимента Брайан Уильямс.