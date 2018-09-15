Ученые вычислили оптимальную продолжительность сна

Международная группа ученых выяснила, что здоровый сон должен длиться от 6 до 8 часов в сутки. Результаты многолетнего исследования были опубликованы в журнале Европейского общества кардиологии.

Во время исследования, которое продлилось восемь лет, специалисты изучили дневники сна более 116 тысяч человек в возрасте от 35 до 70 лет. Проанализировав всю полученную информацию, они пришли к выводу, что переизбыток сна может являться причиной преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

По результатам исследования, у тех людей, которые спали по 8-10 часов в сутки, риск преждевременной смерти повышался на 5% по сравнению с теми, кто отдыхал рекомендованное медиками количество часов. У тех, кто спал по 9-10 часов, риск развития серьезного заболевания повышался на 17%. В той группе участников эксперимента, члены которой отдыхали более 10 часов в сутки, риск увеличивался на 41%.

Также удалось выяснить, что здоровый сон от 6 до 8 часов помогает регулировать аппетит и улучшает функцию иммунной системы.

Ученые также отметили, что привычка спать днем, если ночной сон длился более шести часов, является особо опасной для людей среднего возраста. Во время короткого дневного сна мозг погружается в состояние покоя, а потом должен заново начинать работу, что значительно повышает риск развития болезней сердца, бессонницы и проблем с нервной системой.

Чтобы хорошо засыпать и не просыпаться ночью, специалисты советуют гулять перед сном, не есть на ночь тяжелую пищу и примерно за 40 минут до сна прекратить использовать гаджеты, чтобы нервная система немного успокоилась. Также хорошим бонусом для здорового сна станет проветривание комнаты до комфортной температуры и теплый душ.

Ранее психологи из американского университета Бейлор заявили, что студенты, которые спят по восемь часов перед экзаменом, в итоге сдают его лучше тех, кто всю ночь сидел над учебниками и не успел полноценно отдохнуть.