В Китае может появиться на свет клонированный котенок

Об этом заявил генеральный директор компании SinoGene Ми Цзидун. По его словам, котенок может появиться в одной из лабораторий в ближайшие месяцы. О том, какими особенностями будет обладать животное, ученый предпочел умолчать.

Известно, что в Китае, Южной Корее и США уже давно занимаются вопросами клонирования. Как заявил Ми Цзидун, в ближайшие месяцы станет ясно, удалось ли добиться успеха в процессе клонирования кошки. Специалист не рассказал конкретные детали и даже ни слова на сообщил, какие технологии использовались. Он объяснил, что обо всем сообщит подробнее, если все получится.

Известно, что компания SinoGene приковывает к себе внимание еще с прошлого года. Ведь именно в стенах их лабораторий на свет появилась первая в мире собака, выведенная из соматической клетки. При этом был использован метод нокаута гена. Его суть состоит в том, что определенные гены удаляют из организма либо оставляют, но делают неработоспособными. Животному дали кличку Лун Лун. Она стала клоном собаки Пинго породы бигль.

Тема генов стала привлекать очень большое внимание общественности после того, как китайский генетик шокировал население заявлением, что ему удалось провести редактирование генов близнецов. При этом вскоре в СМИ появилась информация о том, что ученый без вести пропал. Была информация о том, что он задержан. Однако официально это не подтверждено.