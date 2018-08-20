Американцы создадут бактерии для слежки за вражескими подлодками

Сегодня, 14:26 \\ Наука

Американцы вложили ресурсы в создание генно-модифицированных бактерий, обитающих в море. Планируется, что новая разработка будет стоять на страже безопасности США, отслеживая вражеские подлодки. Об этом сообщает Business Insider.

 Известно, что к задумке уже присоединились ВМС и ВВС, инвестировав 45 млн. долларов. Поставленной цели хотят достичь путем изменения генома у существующих морских организмов. Получившиеся бактерии смогли бы подавать сигнал при обнаружении подозрительных для океана веществ, например, металл или топливо. Эксперты отмечают, что миссия выполнима: на создание бактерий может уйти год. Как сообщает специалист Кларетта Салливан, сейчас уже началась проработка вариантов, каким образом можно модифицировать имеющиеся организмы без последствий для окружающей среды.

В Минобороне США намерены применить все имеющиеся возможности и ресурсы для защиты своих авианосцев и оперативного выявления представляющих опасность подводных объектов.

Как сообщил Business Insider, Китай и Россия представляют угрозу для США под водой.

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Автор - София Волкова
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