Американцы создадут бактерии для слежки за вражескими подлодками

Американцы вложили ресурсы в создание генно-модифицированных бактерий, обитающих в море. Планируется, что новая разработка будет стоять на страже безопасности США, отслеживая вражеские подлодки. Об этом сообщает Business Insider.

Известно, что к задумке уже присоединились ВМС и ВВС, инвестировав 45 млн. долларов. Поставленной цели хотят достичь путем изменения генома у существующих морских организмов. Получившиеся бактерии смогли бы подавать сигнал при обнаружении подозрительных для океана веществ, например, металл или топливо. Эксперты отмечают, что миссия выполнима: на создание бактерий может уйти год. Как сообщает специалист Кларетта Салливан, сейчас уже началась проработка вариантов, каким образом можно модифицировать имеющиеся организмы без последствий для окружающей среды.

В Минобороне США намерены применить все имеющиеся возможности и ресурсы для защиты своих авианосцев и оперативного выявления представляющих опасность подводных объектов.

Как сообщил Business Insider, Китай и Россия представляют угрозу для США под водой.