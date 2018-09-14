Ученые MIT создали передвигающееся растение-киборга

Сегодня, 13:59 \\ Наука

Ученые MIT Media Lab представили выводы своей работы в докладе. Они создали растение-киборга, способное к передвижению с помощью специальной платформы.

 Модернизированное растение назвали Elowan. Согласно видео, горшок с растением закреплен на специальной двухколесной платформе. Растение само способно привести механизм в движение своими клетками, которые производят электрические сигналы. Во время теста системы Elowan без посторонней помощи смог близиться к свету.

Растения способны вырабатывать различные сигналы в зависимости от обстоятельств: перемена температуры, смещение ориентации в пространстве, при механических воздействиях. Также, лесные деревья могут чрез корни производить обмен химическими веществами. Все это хоть и не доказывает наличие полноценного сознания у растений, однако продолжает волновать исследователей. Сигналы, образующиеся в клетках растений, побуждают эти клетки проявлять определенную реакцию, в зависимости от ситуации: поворачивать листья к источнику света или выпускать опасные для травоядных животных вещества. Именно эти способности заинтересовали сотрудников MIT Media Lab.

В листья, стволовую корневую часть испытуемого растения поместили серебряные электроды. Они расшифровывают сигналы клеток, таким образом, происходит движение растения к наилучшим условиям.

Ученые считают, что подобные эксперимент поможет положить начало появлению «умных» теплиц в будущем. В таком месте растения смогут сами заботиться о себе почти без участия человека.

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Автор - София Волкова
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