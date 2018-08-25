На дне Темзы в Лондоне археологи нашли утопленника, пролежавшего там 500 лет

Сегодня, 12:18 \\ Наука

Человеческие останки обнаружили археологи во время проведения канализационных работ в районе Бермондси. Сообщается, что на утопленнике были надеты кожаные сапоги, которые очень хорошо сохранились.

 Об этом рассказали в зарубежном издании Evening Standard. Исследователи в ходе работ обнаружили лежащего лицом вниз скелет. По предварительным данным, его возраст составляет приблизительно 500 лет. При этом ученые очень удивились, когда выявили отличное состояние обуви, в которой находился человек, несмотря на столь долгое пребывание под водой.

В настоящее время археологи в Лондоне работают над установлением личности утопленника. Кроме того, им очень интересно узнать и причину его смерти. По первым анализам специалисты рассказали, что смогли рассчитать примерный возраст погибшего. На момент смерти ему было около 35 лет. Также эксперты отметили, что житель Лондона вел довольно активный образ жизни. Предположительно, он был моряком или занимался рыбной ловлей. По одной из версий, мужчина просто увяз в трясине и не смог из нее выбраться. Однако, когда скелет нашли, руки были расположены над головой, что говорит о падении. К тому же после исследования полости рта специалисты обнаружили канавки. Это говорит о том, что он держал в зубах предмет, напоминающий веревку.

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Автор - Евгения Чернобаб
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