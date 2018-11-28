Ученые: Рабочие пчелы-бунтари склонны к внутривидовому паразитизму

Журнал Ecology and Evolution опубликовал исследование, в ходе которого выяснилось, что рабочие пчелы-бунтари могут совершать внутривидовой паразитизм, то есть откладывать яйца в составе других колоний.

Обычно в колонии пчел присутствует только одна матка. Вследствие этого из оплодотворенных яиц рождаются женские особи рабочих пчел, а из неоплодотворенных – особи мужского пола – трутни. Проведя исследование, ученые поняли, что рабочие пчелы могут самостоятельно откладывать яйца. Это происходит тогда, когда в колонии отсутствует матка, либо она уже старая. Поскольку рабочим пчелам не свойственно спариваться, их еще могут называть трутовками. Они производят только трутней. Трутовки не обладают выдающими репродуктивными способностями, одна иногда откладывают яйца в составе другой колонии, практикуя внутривидовой паразитизм. Еще больше к подобному явлению прибегают рабочие пчелы-бунтари. Считается, что они больше склоняются к размножению.

Потенциал пчел-бунтарей обнаружился в 2012 году. Тогда стало известно, что они превосходят обычных трутовок в количестве откладываемых яиц. Ученые приняли решение изучить, чем отличаются трутовки от пчел-бунтарей в случае отсутствия веществ, выделяемых главной маткой. Основной тезис, который планировалось подтвердить или опровергнуть, заключался в том, что пчелам-бунтарям в большей степени свойственно паразитировать – откладывать яйца в чужой колонии. Тезис нашел подтверждение. Количество паразитирующих насекомых-бунтарей составило от 21 до 39 %. Среди обычных трутовок таких оказалось до 8%. Бунтари выбирают среди чужих колоний чаще те, где также нет матки. Трутовки на это не обращают внимания.

Ученые заключили, что благодаря такому поведению пчел-бунтарей забота об отложенных яйцах целиком ложится на чужих особей другого вида. Подобная стратегия может укрепиться в популяции насекомых.