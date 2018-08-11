Сибирские ученые доказали связь между стрессом и ухудшением зрения

Сегодня, 06:30 \\ Наука

Ученые из красноярского Института педагогики, психологии и социологии СФУ провели ряди исследований и установили, что существует связь между стрессом и ухудшением зрения.

Специалисты пригласили к участию в эксперименте сорок человек с диагнозом «профессиональное выгорание», у которых контрастная чувствительность глаз находилось на низком уровне.

Доцент кафедры психологии развития и консультирования СФУ Елена Федоренко пояснила, что человек, переживающих постоянный стресс, начинает испытывать проблемы со зрением. У него снижается способность качественно воспринимать визуальную информацию. Проведенное исследование позволяет более точно определить характер влияния хронического стресса на здоровье человека. Также результаты исследования помогут врачам оперативно диагностировать психосоматические заболевания у людей, все время живущих в стрессе.

В ходе проведения тестов ученые проверили способность глаз участников исследований улавливать различия в уровне яркости двух предметов, находящихся рядом. Специалисты установили, что чем выше у человека уровень контрастной чувствительности, тем лучше его глаза фиксируют малейшие различия. Однако, у людей, подверженных стрессам, наблюдалось снижение контрастной чувствительности, в результате чего зрение ухудшилось.

Очень часто люди не замечают, что все время живут в стрессе, так как он стал для них привычным состоянием. Однако, вовремя незамеченное «эмоциональное выгорание» может привести к проблемам со здоровьем и снижению уровня жизни. Чтобы избежать стресса, специалисты советуют заниматься спортом, правильно и регулярно питаться, сократить потребление кофеина и алкоголя, бросить курить пить травяной чай, который благотворно влияет на нервную систему.

Некоторые специалисты рекомендуют заниматься восточными дыхательными практиками и йогой.

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Автор - Анна Андреева
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