Ученые выяснили, что дельфинам нравится смотреть мультики про Губку Боба

Специалисты из центра исследований и спасения дельфинов Dolphins Plus Marine Mammal Responder в США считают, что таким образом время от времени можно развлекать животных, которых содержат в неволе.

Результаты исследований ученых из Флориды были опубликованы научным изданием Zoo Biology, позже материал был продублирован агентством Science. Проектом руководили профессора Келли Уиншип (Kelley Winship) и Холли Эскелинен (Holli Eskelinen). Они решили выяснить, как дельфины будут реагировать на то, если они будут показывать им познавательные телепередачи и мультфильмы.

В эксперименте участвовали 12 афалинов и пять крупнозубых дельфинов. Регулярно им показывали фрагменты из программы "Планета Земля", а также из мультика про Губку Боба. Как оказалось, за обеими телепрограммами животные наблюдали с вниманием. При этом, самцы обоих видов чаще проявляли агрессию по отношению к увиденному.

Ученые пришли к выводу, что телевизор можно размещать у бассейнов для развлечения дельфинов, так как им нравится смотреть передачи на нем. Однако все же следует следить за реакцией каждого животного, потому кому-то из них может реагировать на него совсем недружелюбно.