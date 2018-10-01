Ученые из Гарварда запустят эксперимент по охлаждению Земли уже в следующем году

Научные исследователи из Гарварда проведут эксперимент по охлаждению планеты Земля в следующем году. Отмечается, что в отличие от других экспериментов, которые основаны на компьютерном моделировании, этот будет проходить в реальном мире. Месяц назад ученые заговорили о том, как проверить тот факт, возможно ли существование солнечной геоинженерии.

Данную мысль подхватила другая группа ученых, которые значительно продвинулись в вопросе проверки данной теории. Их эксперимент общей стоимостью в три миллиона долларов может начаться в следующем году. Идея эксперимента заключается в создании рукотворного слоя в атмосфере для отражения солнечного света. Будет запущен стратосферный зонд, который на заданной высоте распылит 100 граммов карбоната кальция. Таким образом ученые планируют выяснить, как управлять подобными объектами и чего от них ожидать на практике.

Также стоит отметить тот факт, чем раньше в школу, тем вероятнее диагноз гиперактивности. Такое заявление сделали ученые Гарварда. Исследователи рассмотрели данные страховых компаний свыше 400 тысяч детей США и выявили существенные различия в диагнозе гиперактивности среди детей раннего возраста. Те дети, которые были младше практически на год своих одноклассников, имели наибольшую активность. Но примечательно, что диагноз подвергается всё большей критике, так как многие специалисты отрицают существование такой болезни.